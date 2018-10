Neymar (26 ans) disposerait d’une clause libératoire incluse dans le bail qui le lie au Paris SG jusqu’en juin 2022. C’est en tout cas ce qu’avancent les médias espagnols depuis ce mercredi et l’annonce de son possible retour au FC Barcelone par Mundo Deportivo. Sport assure ce jeudi connaître les dessous de ce détail contractuel.

Le quotidien sportif espagnol explique ainsi que cette clause entre en vigueur à l’été 2020 et permet à l’attaquant international brésilien de quitter le club de la capitale si un club mettait 215 M€ sur la table. Le feuilleton Neymar est bel et bien reparti de plus belle de l’autre côté des Pyrénées !