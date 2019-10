Il est devenu, avec le temps, un joueur cadre du Paris Saint-Germain et de l’équipe nationale d’Italie. Marco Verratti (26 ans) s’est affirmé, donnant du crédit aux dirigeants parisiens qui sont venus le chercher à Pescara en 2012. Cependant, l’un des principaux reproches qui sont faits au milieu de terrain concerne sa relation avec les arbitres. Souvent sanctionné, l’Italien s’est exprimé au sujet de l’arbitrage français sur RMC Sport dans l’interview Verratti comme jamais.

« En France, on arrête les actions toutes les 20 secondes. On arrête, on arrête, on arrête. Des fois, je ne sais pas, mais sur la première mi-temps d’un match, le temps effectif, où on joue vraiment, je ne sais même pas si on joue 15 minutes. C’est vraiment incroyable. Le gardien doit tirer, il met 30 secondes. Et l’arbitre siffle. Et un joueur se jette. Même pour les gens qui regardent le match, ça devient trop... Tout est trop lent », a-t-il avoué.