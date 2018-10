Sur la pelouse du Parc des Princes, face au Paris SG (2-2, 3e journée de Ligue des Champions), le milieu de Naples Allan (27 ans) a crevé l’écran, étant même élu homme du match par la Rédaction FM. Le Brésilien, qui a notamment remporté 4 duels face à Neymar, a avoué en fin de match qu’il avait préparé son coup en amont.

« J’ai aimé mon match et j’ai pu avoir la chance d’affronter Neymar et Mbappé. J’ai beaucoup étudié leur jeu et je suis satisfait, pas seulement de mon match, mais de celui de toute l’équipe. C’est dommage d’avoir pris ce but qui nous empêche de gagner », a-t-il lâché à UOL Esporte. La MCN n’a rien pu faire !