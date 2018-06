Désormais à Sao Paulo, l’ancien milieu offensif du PSG, Nenê (36 ans) a évoqué sa relation avec Neymar dans un entretien à UOL. Le Brésilien est revenu en détail sur cette amitié : « Nous sommes devenus amis quand il était à Barcelone. Je le connaissais avant, mais ce n’était pas une amitié. Quand j’étais à Santos, il était chez les jeunes mais je ne le savais pas. C’est lui qui me l’a dit. J’étais très content parce qu’il m’a même dit qu’il aimait mon football. Ensuite, nous avons fait un match de charité dans ma ville, à Jundiaí. A partir de là est née une vraie amitié. »

Depuis les deux hommes sont restés proches et Nenê avait parlé du PSG à Neymar juste avant sa signature : « Le PSG, nous en avons parlé avant qu’il y signe. J’ai donné mon avis et finalement ce que nous avions dit s’est passé. Je lui avais dit : « Eh bien, j’ai mon avis sur ce qui est le mieux pour toi, je pense à ce que tu peux conquérir. » C’était avant qu’il se décide. Et j’ai été content de sa décision. Je savais qu’il pourrait vraiment faire l’histoire, dans ce club merveilleux. Je pense qu’il y sera le meilleur au monde. »