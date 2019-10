La onzième journée de Ligue 1 se termine ce soir avec un "Classique" entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Un match qui s’annonce déjà animé entre deux formations ennemis.

A domicile, le Paris Saint-Germain s’établit dans un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les cages. Colin Dagba, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat sont positionnés devant lui. Aligné en sentinelle, Marquinhos évolue auprès de Marco Verratti et Ander Herrera. Angel Di Maria et Kylian Mbappé accompagnent Mauro Icardi en attaque.

De son côté, l’Olympique de Marseille mise sur un 4-3-3 avec Steve Mandada dans les buts. Bouna Sarr, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Hiroki Sakai sont associés en défense. Valentin Rongier, Kevin Strootman et Maxime Lopez prennent place au cœur du jeu tandis que Valère Germain, Dario Benedetto et Dimitri Payet composent la ligne offensive.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Navas - Dagba, Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos, Herrera - Di Maria, Icardi, Mbappé

Olympique de Marseille : Mandanda - Sarr, Kamara, Caleta-Car, Sakai - Rongier, Strootman, Lopez - Germain, Benedetto, Payet