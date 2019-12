Depuis son retour de blessure contre Lille le 22 novembre dernier, Neymar (27 ans) monte tout doucement en puissance. Et cela, Thomas Tuchel l’a très bien remarqué. En conférence de presse, le technicien allemand a souligné les très bons derniers matches du Brésilien et surtout mis en avant son implication.

« Je suis très heureux qu’il montre à tout le monde qu’il est important, qu’il a un grand cœur, qu’il peut faire des différences. Son impact également défensif sur le dernier match était énorme. Il a joué avec beaucoup d’intensité. Tout le monde peut voir et attendre ça. C’était super bien et je suis convaincu qu’il veut continuer comme ça. C’est bien pour l’équipe et les supporters. »