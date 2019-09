Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2017, Kóstas Mítroglou (31 ans) ne laisse pas un souvenir impérissable aux supporters olympiens. Pour preuve, le Grec a été prêté l’hiver dernier à Galatasaray, avant d’atterrir cet été au PSV Eindhoven. Mais avant son aventure sur la Canebière, l’attaquant avait aussi porté les couleurs de Fulham entre 2014 et 2016.

Et en Premier League non plus, l’avant-centre n’aura pas marqué les esprits (3 matches, 0 but). Invité sur JOE Sports, Steve Sidwell n’a pas été tendre avec son ancien partenaire chez les Cottagers : « C’était en janvier et nous nous battions pour éviter la relégation. Nous avions besoin d’un attaquant. Alors ils sont allés chercher Kostas Mitroglou. C’était son nom, je crois. Et, il n’a pas cessé de manger ! Honnêtement. C’était un gros bonhomme. Chaque fois qu’on le voyait, il se promenait avec des barres de protéines. Chaque fois ! Il marchait avec des pantoufles qu’il ne pouvait même pas soulever et chaque fois qu’il venait, on se demandait : ’combien de barres a-t-il avec lui aujourd’hui ?’ (rires) »

"He was a big boy. Every time you saw him, he'd be walking round the training ground with a f***ing protein bar."@sjsidwell tells @JonWalters19 and @KellyCates why Kostas Mitroglou was one of the worst signings he's ever seen. pic.twitter.com/m35Vdjh3BZ

— FootballJOE (@FootballJOE) September 11, 2019