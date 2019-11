Le choc de la 5e journée de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain a accouché d’un nul chanceux pour les Parisiens, mercredi soir (2-2). Et le club madrilène a perdu Eden Hazard sur blessure. Le Belge a dû laisser sa place à Gareth Bale après un choc avec son compatriote, Thomas Meunier (68e).

Et les premiers retours ne sont pas bons. De l’aveu de Zinédine Zidane, l’attaquant a subi plus qu’un coup : « c’est une entorse à la cheville », a confié le technicien français après la rencontre. L’inquiétude est donc de mise avant le Clásico contre le FC Barcelone, le 18 décembre prochain, indique Sport. L’ancien de Chelsea doit passer des examens pour diagnostiquer précisément la durée de son absence mais une chose est sûre il manquera le déplacement à Alavés, samedi (13h) et la réception de l’Espanyol, le 7 décembre (13h).