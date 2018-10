C’est officiel depuis hier soir. Julen Lopetegui n’est plus l’entraîneur du Real Madrid suite au début de saison plus que compliqué des Merengues et à la défaite humiliante dans le Clasico face au FC Barcelone (1-5). Le technicien basque a été remplacé par le coach de la Castilla, l’Artgentin Santiago Solari.

Il a tout de même tenu à adresser un message aux supporters, au club et à ses désormais anciens joueurs. « Suite à la décision adoptée par le conseil d’administration du Real Madrid aujourd’hui (hier, ndlr), j’aimerais remercier le club pour l’opportunité qu’il m’a donnée. Je remercie les joueurs pour leurs efforts et leur travail, ainsi que chacun des employés du club », a-t-il écrit dans un communiqué. Classe.