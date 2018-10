Le 12 juin dernier, Julen Lopetegui était intronisé nouvel entraîneur du Real Madrid. Après une éviction brutale de la sélection espagnole, le technicien ibérique n’a pas eu le temps de gamberger avant d’entrevoir la lumière. En acceptant le défi madrilène, Lopetegui savait éperdument qu’il succédait à un entraîneur qui a tout raflé avec la Casa Blanca : Zinedine Zidane. Ce dernier qui a notamment raflé trois Ligues des champions consécutives, a laissé un héritage compliqué à assumer pour son successeur.

Pour autant, l’ancien sélectionneur de la Roja ne semblait pas inquiet au moment de prendre les commandes du vaisseau madrilène. Moins de cinq mois après sa nomination, l’intéressé doit déjà rendre les armes. La faute à des résultats décevants en Liga notamment (déjà quatre défaites). Pire, sous ses ordres, le Real Madrid sera resté 481 minutes sans marquer le moindre but, réalisant ainsi un triste record dans l’histoire du club. Il n’en fallait pas plus pour sonner le glas des espérances de Julen Lopetegui.

Santiago Solari prend temporairement la suite

Après la défaite dans le Clasico face au Barça (5-1), le président des Merengues Florentino Perez a reçu son entraîneur. A la sortie de cette réunion, tout laissait penser à l’éviction de Lopetegui sur le banc madrilène. Le couperet est tombé aujourd’hui, et le natif de Asteasu a été limogé par sa direction. Une décision complexe à prendre pour Perez mais l’homme fort du Real Madrid n’avait plus aucune marge de manœuvre pour épargner son entraîneur. Le successeur de Julen Lopetegui est déjà connu puisqu’il s’agit de Santiago Solari. Ce dernier devient entraineur intérimaire.

« Le conseil d’administration du Real Madrid CF, réuni aujourd’hui, le 29 octobre 2018, a accepté de mettre fin au contrat liant l’entraîneur Julen Lopetegui au club. Cette décision, adoptée par le plus haut niveau de responsabilité, vise à changer la dynamique de la première équipe, alors que tous les objectifs de cette saison sont encore réalisables. (...) Le club remercie Julen Lopetegui et toute son équipe technique pour leurs efforts et leur travail et leur souhaite le meilleur dans leur carrière professionnelle. Il sera provisoirement remplacé par Santiago Solari, qui dirigera la première équipe à partir de demain mardi » affirme le communiqué du club madrilène.