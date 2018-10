Alors que sa place sur le banc du Real Madrid était en danger il y a quelques jours déjà, Julen Lopetegui avait vu certains joueurs, dont Toni Kroos, monter au créneau pour le défendre. Rien d’étonnant donc, à voir le milieu international allemand publier un message d’adieux sur ses réseaux sociaux à l’attention du technicien espagnol, remercié officiellement lundi soir.

« La plus grosse défaite pour les joueurs, c’est quand le coach doit partir. Spécialement dans ce cas, car c’est un grand coach et une grande personne. Merci Julen ! », a-t-il posté sur Twitter. Hommage.

The biggest defeat for players is when the coach has to go. Especially in this case because he is a great coach and great person. Thanks Julen ! pic.twitter.com/VRhWVcfpKa

— Toni Kroos (@ToniKroos) 30 octobre 2018