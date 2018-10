Victorieux 2-1 mardi soir en Ligue des champions face au Viktoria Plzen, le Real Madrid n’a pas pour autant chassé tous ses démons. Si ce succès offre un sursis à l’entraîneur madrilène Julen Lopetegui, ce dernier n’en reste pas moins sur un siège éjectable avant le Clasico face au Barça dimanche (en direct commenté sur notre site à partir de 16h15). Mais l’ancien sélectionneur de la Roja peut néanmoins compter sur le soutien inamovible de ses joueurs. Dernier exemple en date avec Toni Kroos qui s’exprime rarement dans les médias.

« Nous voulons que Lopetegui continue, c’est un bon entraîneur. C’est mon opinion. Je suis sûr que nous allons changer la situation avec Lopetegui. L’équipe n’est pas nerveuse, nous essayons de jouer. Bien sûr, si vous échouez plusieurs fois devant le but et que le score reste à 2-1, c’est compliqué. Mais en remportant le match et en étant ensemble, nous allons nous améliorer. Au cours des trois dernières années, nous avons également connu des moments difficiles, » a ainsi confié l’international allemand après la rencontre remporté face à Plzen, hier soir.