Alors que la donne semble avoir changé pour Gareth Bale et James Rodriguez, qui entrent désormais dans les plans de Zinedine Zidane, Mariano Diaz est toujours indésirable. Plusieurs clubs seraient intéressés par ses services, mais comme l’explique AS, aucun n’est réellement passé à l’action, et le joueur n’écarte pas la possibilité de rester.

Il faut dire que les exigences du joueur - qui touche un salaire supérieur aux 4 millions d’euros net annuels - et du Real Madrid, qui demande 20 millions d’euros, ont de quoi refroidir les potentiels intéressés...

