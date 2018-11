Après une saison difficile (5 buts en 32 matches en championnat) et un début d’exercice complexe, Karim Benzema va mieux. Auteur de 5 buts en Liga, soit autant que l’année passée, le Français semble aller mieux et devra le montrer dès samedi, contre Eibar (13h00, suivez le match commenté sur notre live). Interrogé au sujet de Karim Benzema, Xabi Alonso s’est montré dithyrambique à l’égard de son ancien partenaire (ils s’étaient côtoyés entre 2009 et 2014). Des propos à retrouver sur le site du club.

« J’aime sa façon de jouer, de créer des liens avec ses partenaires. J’ai toujours apprécié ce genre d’attaquant. Je crois que c’est un des meilleurs de la dernière décennie. C’est un joueur spectaculaire, le genre de gars que je voudrais toujours avoir dans mon équipe. Il n’est pas qu’un numéro neuf dans la surface, il est bien plus que ça. Quand Karim joue bien, l’équipe joue bien », a ainsi déclaré Xabi Alonso.