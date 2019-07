Annoncé avec insistance du côté de l’Atletico Madrid, James Rodríguez (28 ans) est toujours sous contrat avec le Real Madrid. C’est ce qu’a annoncé en conférence de presse son entraîneur, Zinédine Zidane, comme l’a indiqué le site officiel du club Merengue.

« Oui, il est toujours un joueur du Real Madrid. Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous êtes au courant de la situation et nous verrons comment cela se déroulera. J’ai une équipe ici et je me concentre sur les joueurs que j’ai ici, c’est logique, nous allons essayer de faire une bonne performance demain (contre Arsenal, pour le compte de l’International Champions Cup) », explique le tacticien français. Il reste encore deux ans de contrat pour le Colombien, bien qu’il risque de ne pas aller au bout de celui-ci.

