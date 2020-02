Le Stade Rennais a arraché ce vendredi soir une victoire exceptionnelle (3-2) contre le FC Nantes en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Un succès qui s’est dessiné dans les dernières minutes avec deux buts des Rouge-et-Noir dans les arrêts de jeu de ce derby électrique. Quelques accrochages ont eu lieu sur le terrain entre les protagonistes, notamment entre Alban Lafont et M’Baye Niang.

Et après la rencontre, alors qu’il était en zone mixte, l’attaquant sénégalais a tenu à régler ses comptes avec le gardien nantais. « Tu dois garder l’humilité même quand tu mènes 2-1. Aujourd’hui, ça s’est retourné contre lui et c’est la meilleure des réponses qu’il a pu avoir de la vie. Attention la prochaine fois à ne pas trop chambrer les autres quand il reste du temps », s’est-il exprimé. Après Andy Delort et Neymar, une autre relation vient de se former en Ligue 1 cette saison ...