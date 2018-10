Robinho (34 ans) est sorti de son mutisme. Alors qu’il n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 14 avril 2018, lors d’un succès contre Fenerbahçe (2-1), le Brésilien s’est offert un doublé retentissant ce dimanche face à Bursaspor (2-0).

Le premier but de l’international auriverde (100 sélections, 28 réalisations) rappelle ses plus belles heures : passement de jambes, accélération et frappe placée. Le second, inscrit dans les derniers instants de la rencontre, a scellé le succès des siens. De quoi enfin lancer sa saison.