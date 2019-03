Dans une situation personnelle compliquée, le milliardaire russe, Roman Abramovich ne peut plus fouler le sol britannique puisque son visa n’a pas été renouvelé. Un problème pour le propriétaire de Chelsea qui doit déléguer une grande partie de la gestion du club depuis près d’un an. L’été dernier, les rumeurs d’un départ du magnat qui a fait fortune dans le gaz et le pétrole n’ont fait qu’enfler, mais aucun mouvement concret n’a eu lieu. Toutefois, la situation pourrait changer.

Selon The Times, l’homme le plus riche d’Angleterre Jim Ratcliffe - qui a fait fortune grâce à la pétrochimie - serait toujours intéressé par le club après avoir transmis une offre de 2 milliards de livres sterling il y a quelques années. Celui qui a notamment permis la survie de l’équipe cycliste Sky (Team Ineos) serait prêt à rééditer une offre qui pourrait atteindre 2,5 milliards de livres sterling. Une somme qui ferait réfléchir Roman Abramovich.