L’OGC Nice souhaite se renforcer cet hiver et la piste Ryad Boudebouz est revenue sur le devant de la scène il y a quelques jours. En août dernier déjà, le milieu offensif était tout proche de signer au club. Depuis la donne n’a pas vraiment changé. L’international algérien ne joue quasiment plus au Betis et devrait bouger en janvier.

Il y a quelques jours, AS dévoilait le prix fixé par l’écurie andalouse : 14 M€. Une somme trop élevée pour le Gym comme l’affirme Nice Matin dans ses colonnes. Le duo Rivère-Fournier privilégie un prêt avec option d’achat alors que le joueur va s’entretenir avec son club pour trouver une solution.