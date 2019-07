Ancien joueur du FC Barcelone entre 2004 et 2009, Samuel Eto’o (38 ans) continue de suivre l’actualité du club catalan. Pour Marca, l’ancien international camerounais (118 sélections pour 56 buts) est revenu sur l’été des Blaugrana et plus particulièrement sur la rumeur qui mentionne un retour de Neymar du côté de la Catalogne.

« Si Neymar rentre chez lui, ce sera quelque chose de très agréable et un projet pour l’avenir. Pour moi, la meilleure recrue pour l’été est Messi », explique l’avant-centre. Alors que le Brésilien est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, l’Argentin, lui, vient de faire son retour à Barcelone, trois semaines après avoir disputé la petite finale de la Copa America face au Chili (2-1), et a officiellement jusqu’au 4 août pour retrouver le chemin des terrains d’entraînement.

