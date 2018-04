Troisième de Serie A, l’AS Roma avait l’occasion de prendre le large sur l’Inter et la Lazio qui joue demain. Pour cela, il fallait prendre le meilleur sur une équipe de la Fiorentina en pleine forme. Sur une série de cinq victoires de rang, la Viola (9e) a toujours l’espoir de jouer l’Europa League la saison prochaine. Ces derniers mettaient la pression sur les Romains et ouvraient le score grâce à Marco Benassi (7e). Une réalisation précoce qui jetait un froid dans les rangs du club du Latium. Malmenés, les joueurs d’Eusebio Di Francesco encaissaient un second pion au début du second acte signé Giovanni Simeone (2-0, 39e).

Un avantage certain qui permet à la Fiorentina de vaincre l’AS Rome sur le score de 2-0. Ce succès a été conjugué à une défaite de son rival l’Atalanta Bergame. En déplacement sur la pelouse de la Spal, les joueurs de Gian Piero Gasperini ont chuté face au 17e de Serie A. La faute à une réalisation de Cionek peu avant la mi-temps (1-0, 39e). Néanmoins, Marten De Roon parvenait à égaliser sur penalty (1-1, 78e) Huitième, l’Atalanta se fait dépasser par la Fiorentina. Cette dernière est d’ailleurs virtuellement qualifiée pour l’Europa League. De son côté, la SPAL réalise une grosse opération en vue du maintien.