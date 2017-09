Zinédine Machach, joueur du TFC et Denis Zanko, entraineur de la réserve, en sont venus aux mains samedi, selon nos informations. Ce lundi, L’Equipe révèle que les représentants du joueur de 21 ans et les instances du club doivent se réunir aujourd’hui à Toulouse afin de discuter de l’affaire et sanctionner le jeune milieu de terrain.

Le TFC n’a pas encore officiellement communiqué sur cette altercation. Joint hier par nos confrères de L’Equipe, Pascal Dupraz, l’entraineur du club, n’a pas souhaité répondre. Quant à Zanko, il demeure encore aujourd’hui très choqué par l’épisode.