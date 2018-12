Trois jours après la victoire du PSG contre Liverpool (2-1) en Ligue des Champions, les joueurs sont tous un peu fatigués. A la veille d’aller à Bordeaux (match à suivre en live sur notre site), puis de se rendre à Strasbourg en milieu de semaine (à suivre également sur Foot Mercato), Thomas Tuchel a fait une revue d’effectif. Le coach parisien déclare notamment sur Mbappé et Neymar devraient être de la rencontre au Matmut Atlantique.

« Meunier n’est pas disponible. Il revient dimanche après-midi (à cause d’un deuil familial, ndlr). Il fera l’entraînement avec nous lundi. Il est en Belgique. Kylian et Ney, je pense qu’ils peuvent jouer et veulent jouer mais je dois voir avec eux aujourd’hui. S’ils disent oui, c’est possible, ils peuvent jouer. Ils ne sont pas blessés mais Marquinhos et Bernat hier ont été en soins et je pense aujourd’hui ils sont bien. »