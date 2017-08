Recruté pour 25 M€ à Anderlecht, Youri Tielemans (20 ans) est loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de son coach à l’AS Monaco Leonardo Jardim. Une situation qu’il a évoqué ce lundi en conférence de presse en marge du rassemblement de l’équipe nationale de Belgique.

« C’est clair que j’ai envie de jouer et de débuter les matches avec mon club. Cela fait quatre matches que je suis sur le banc et j’aimerais donc avoir plus de temps de jeu. Je sais que le club a confiance en moi donc je ne me fais pas de soucis. C’est à moi à continuer à me battre pour être titulaire », a-t-il lancé, relayé par la RTBF. C’est dit !