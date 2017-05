C’était un transfert très attendu et la fin était connue de tous mais il n’empêche que c’est un très joli coup réalisé par l’AS Monaco. En effet, le club dirigé par Vadim Vasyliev vient de s’offrir Youri Tielemans, le milieu de terrain d’Anderlecht, convoité par tous les grands clubs européens depuis quelques années. Le joueur était en négociations avancées avec le club de la Principauté depuis quelque temps maintenant et tout s’est donc décanté peu avant l’ouverture du mercato estival.

« L’AS Monaco est heureuse d’annoncer la signature de Youri Tielemans pour 5 ans. Il est lié avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2022. Formé à Anderlecht, le milieu de terrain a disputé cette saison 37 matchs de Jupiler League (13 buts, 13 passes décisives) et a joué un grand rôle dans la brillante campagne européenne des « Mauves » (éliminés en quart de finale par Manchester United). Agé de 20 ans à peine (depuis le 7 mai), Tielemans compte déjà 139 matchs de JL et 3 sélections avec l’Equipe nationale de Belgique. Talent précoce, il est le troisième joueur le plus jeune de l’histoire à avoir débuté un match de Ligue des Champions (16 ans, 4 mois et 25 jours) et compte 36 matchs de Coupe d’Europe », affirme l’ASM dans un communiqué.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Youri Tielemans jusqu’en 2022 !!! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/BcMOexXCnG — CHAMPIONS (@AS_Monaco) 24 mai 2017

Ce recrutement s’inscrit dans la logique de transferts de l’AS Monaco, à savoir recruter des jeunes joueurs, les faire s’épanouir au fil des années puis tenter de les revendre et d’effectuer une belle plus value sur leurs transferts. Tielemans, jeune prometteur (20 ans) milieu belge, s’inscrit pleinement dans cette politique sportive et, malgré des qualités déjà très évidentes, conserve une marge de progression qui pourront faire de lui l’un des tous meilleurs milieux de terrain d’Europe. L’ASM, qui l’a recruté pour approximativement 25 millions d’euros et cinq ans, peut d’ores et déjà se frotter les mains.