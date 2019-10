Choc dans le groupe B de la Ligue des champions entre Tottenham et le Bayern ! Les Spurs ne sont pas au mieux au moment de recevoir l’armada allemande, leader de Bundesliga sur trois succès de rang. Auteurs d’un match nul 2-2 en Grèce, face à l’Olympiakos, en ouverture, après avoir mené 2-0, les hommes de Mauricio Pochettino ont enchaîné deux défaites, en championnat, et surtout en Carabao Cup, éliminés par Colchester, formation de D4, aux tirs au but !

Ce soir, le coach argentin des Spurs choisit d’aligner un 4-4-2 en losange, et de laisser Lucas Moura et Davinson Sánchez sur le banc. On retrouve Hugo Lloris dans le but, le duo Moussa Sissoko-Tanguy Ndombele au milieu, et un duo d’attaque Son-Kane qui promet. En face, Niko Kovac opte pour un 4-2-3-1 et lance David Alaba sur le côté gauche de la défense. Benjamin Pavard est lui aligné côté droit. Au milieu, Corentin Tolisso fait la paire avec Kimmich, alors que devant Gnabry, Coutinho et Coman tenteront de soutenir Lewandowski.

Les compositions d’équipes :

Tottenham : Lloris - Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Winks, Ndombele, Dele Alli - Son, Kane

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Alaba - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10