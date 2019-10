C’est l’image de ce samedi en Premier League. Lors de la défaite de Tottenham contre Brighton (3-0), Hugo Lloris (32 ans) s’est gravement blessé au coude après une mauvaise chute. Et les premières images laissaient présager le pire pour le capitaine des Spurs. En effet, le gardien français a été évacué sur civière et sous assistance respiratoire à l’hôpital.

Le club londonien a donné des nouvelles de son dernier rempart dans un communiqué : « nous pouvons confirmer que Hugo Lloris a été victime d’une luxation du coude lors du match d’aujourd’hui contre Brighton. (...) L’évaluation se poursuivra au cours de la semaine à venir pour déterminer l’étendue de la blessure et la durée nécessaire à sa rééducation. » Les derniers finalistes de la Ligue des Champions retiennent leur souffle.

We can confirm that Hugo Lloris sustained a dislocated elbow during today’s match against Brighton.

Get well soon, skipper.

