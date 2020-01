Christian Eriksen (27 ans) n’a jamais été aussi proche de rejoindre l’Inter. Alors que le nom du joueur est évoqué depuis un moment en Italie, le club milanais a fait une offre pour le rapatrier cet hiver. Selon The Guardian, l’actuel second de Serie A propose au milieu de terrain quatre ans de contrat et a soumis à Tottenham une offre 8,5 millions de livres sterling (10 millions d’euros) pour le faire venir ce mois-ci.

Selon le tabloïd, l’agent de Christian Eriksen, Martin Schoots, a annoncé à l’Inter que son joueur veut signer pendant ce mercato hivernal. Toujours est-il que l’international danois a disputé ce mardi soir l’intégralité de la rencontre de FA Cup entre Tottenham et Middlesbrough (2-1). Il s’agissait peut-être de son dernier match avec le maillot des Spurs.