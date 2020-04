Et si Serge Aurier reportait un jour le maillot du Paris Saint-Germain ? C’est en tout cas ce que le latéral droit souhaite. Dans un live Instagram pour Canal + Sport Afrique, l’international ivoirien (50 sélections) a clairement annoncé son envie de faire son retour dans la capitale et terminer sa carrière avec les Rouge et Bleu.

« Terminer ma carrière à Paris ? C’est même le projet. J’aimerais bien finir à Paris car c’est mon club de cœur. C’est mon club depuis tout petit et j’allais regarder des matches au Parc. C’était un rêve de venir à Paris et pour moi, le rêve n’est pas terminé. Si je dois finir ma carrière à Paris, c’est avec plaisir », a-t-il annoncé. Une déclaration d’amour qui pourrait donner le sourire aux supporters. Après trois saisons passées au PSG entre 2014 et 2017, Serge Aurier a rejoint Tottenham où il continue de suivre son club de cœur, de loin.