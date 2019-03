Alors que Tottenham semble avoir abandonné l’idée de faire prolonger Christian Eriksen, dont le contrat chez les Londoniens expire en juin 2020, les dirigeants des Spurs comptent bien empocher une belle somme pour le transfert du Danois, qui devrait vraisemblablement partir l’été prochain pour le Real Madrid.

Et le Daily Star indique ce matin que si le club dirigé par Zinédine Zidane veut s’offrir Eriksen, il devra mettre sur la table un montant record, puisque Tottenham réclamerait 200 M£ (environ 234 M€) pour son milieu offensif, ce qui ferait de lui le joueur le plus cher de l’histoire de football, devant Neymar et ses 222 M€.