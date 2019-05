La belle saison réalisée par Donny van de Beek, le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, laisse peu de clubs indifférents en Europe, notamment en Angleterre, où ses performances ne sont pas passées inaperçues, surtout à Tottenham. Comme l’indique The Daily Mirror, les Spurs ont été impressionnés par la performance du Néerlandais contre leur formation en demi-finale aller de C1 (victoire 1-0 de l’Ajax), où il avait inscrit le seul but de la rencontre, et souhaitent l’attirer au prochain mercato estival.

Van de Beek pourrait venir en remplacement de Christian Eriksen, dont le futur s’éloigne de plus en plus de Tottenham, lui qui est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Mais il faudra que les Londoniens se battent pour faire venir le joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2022 avec l’Ajax, puisque le Bayern Munich et le Real Madrid sont également intéressés par son profil. Pour le moment, la valeur de Van de Beek se situe autour de 45 M£ (environ 52 M€), mais s’il continue ses bonnes prestations sur la scène européenne, celle-ci pourrait grimper d’ici la fin de la saison.