Alors que le prix du transfert de Philippe Coutinho est estimé à 120 millions d’euros plus 40 de bonus, The Guardian a dévoilé le détail des bonus. Et le premier bonus devrait rapidement être versé. Ainsi, Liverpool recevra 5 millions si Coutinho dispute 25 matches avec les Blaugranas,

Les autres clauses semblent également accessibles. Le club d’Anfield recevant 10 millions si Barcelone se qualifie au moins deux fois en Ligue des Champions d’ici 2023 et 20 millions lorsque l’international auriverde (31 capes, 8 buts) aura disputé 100 matches avec le club catalan. Des clauses qui devraient être facilement levées et une enveloppe de 155 millions qui devrait parvenir aux Reds sans trop de problèmes. Seule la dernière clause semble un peu plus difficile à atteindre sans pour autant être insurmontable. En cas de succès en Ligue des Champions, Barcelone devra payer les 5 derniers millions d’euros à Liverpool.