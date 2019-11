Auteur d’une nouvelle contre-performance hier soir en Ligue des champions contre le Slavia Prague (0-0 au Camp Nou), le FC Barcelone ne va pas bien. Surtout, le mal semble profond, notamment sur le plan offensif. En effet, une action a symbolisé les difficultés catalanes et la polémique sur le manque de relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann a refait son apparition. A la 35e minute, La Pulga partait à grandes enjambées sur le côté droit et avait un deux contre trois à jouer avec son partenaire français. Mais au lieu de lui faire la passe, il a préféré la jouer seul, trouvant la barre sur son chemin. Une action qui a enflammé Twitter qui ne comprend pas pourquoi l’Argentin n’a pas fait la passe à Griezmann sur ce coup. D’où le retour de la polémique sur l’entente entre les deux hommes.