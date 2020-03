Ces derniers jours, le Président de la République et son gouvernement ont annoncé plusieurs mesures pour tenter de stopper la propagation du coronavirus en France, et notamment le confinement avec quelques autorisations de sortie. Cependant, certains joueurs ont décidé de rentrer dans leur pays natal durant cette période, comme les Parisiens Neymar et Thiago Silva. Une information qui a forcément fait réagir. Du coup, via son compte Instagram, la femme du défenseur central auriverde a tenté d’expliquer ce choix.