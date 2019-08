Nouveaux arrivants au club d’Arsenal, Nicolas Pépé et David Luiz n’ont pas manqué le traditionnel bizutage : chanter a capella. L’attaquant de 24 ans, dont le transfert est devenu le plus cher de l’histoire des Gunners (80M€) a décidé de chanter du MHD "Afro Trap Partie 3". David Luiz, le défenseur brésilien venu de Chelsea, a donné de sa voix sur une chanson de son pays natal. Si aucun des deux ne semble destiné à devenir une future star de la musique, on peut cependant distinguer que les recrues ont tout de suite été intégré chez les pensionnaires de l’Emirates Stadium.

