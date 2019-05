Franck Ribéry est à nouveau champion d’Allemagne. Le Bayern Munich s’est imposé face à l’Eintracht Francfort 5-1 ce samedi, assurant un 7e titre de suite et le 9e dans la carrière du Français. Un record.

La fête a même été totale puisque Ribéry est entré en jeu et a marqué quelques minutes plus tard un superbe but. Côté gauche, il pénètre dans la surface, parvient à se débarrasser de deux adversaires avant de piquer son ballon par-dessus Trapp. Le milieu offensif, qui va quitter le Bayern cet été, a laissé exploser sa joie et a pu communier avec le public.