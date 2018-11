Auteur du but égalisateur sur la pelouse de l’Atlético Madrid (1-1) samedi dernier, Ousmane Dembélé revient en forme ces dernières semaines. Et le champion du monde le prouve à l’entraînement. A quelques heures d’aller défier le PSV Eindhoven en Ligue des champions, l’attaquant du FC Barcelone a d’abord réalisé un festival en dribblant trois joueurs lors d’une opposition, avant de lober magnifiquement le gardien suite à un superbe contrôle sur une passe de Rakitic. Un but du gauche, un but du droit, il est clair désormais, que l’on ne sait pas s’il est gaucher ou droitier.