Sa carrière de footballeur professionnel rapidement avortée, Usain Bolt continue tout de même à faire parler de lui sur les terrains. Dimanche dernier, il jouait pour un match de charité à Stanford Bridge avec l’équipe de Soccer Aid, un mouvement visant à récolter des dons pour l’Unicef.

Face aux légendes de l’Angleterre, l’homme le plus rapide de tous les temps a fait parler sa vitesse et sa patte gauche, bien aidé par une erreur de Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool. Ce dernier s’est fait lober sur une longue ouverture adverse, permettant à Bolt de se retrouver seul face au but. Et l’Éclair ne s’est pas fait prier pour faire tomber la foudre. L’équipe de Soccer Aid l’a finalement emporté aux tirs au but (2-2, 3-1 t.a.b.).

