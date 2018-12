Frenkie de Jong fait les choux gras depuis quelques jours, entre une performance XXL face à la France durant la trêve internationale et l’annonce d’un accord avec le PSG. Un transfert qui coûterait tout de même 75 M€.

Le milieu de terrain fait encore parler de lui en bien puisque lors de la victoire de son équipe 4-1 à Zwolle ce samedi, il a inscrit un superbe but. Ballon au pied, il est parvenu à se débarrasser de quatre adversaires avant d’envoyer une jolie frappe à ras de terre. On comprend pourquoi le joueur de 21 ans est courtisé par les plus grands.