Entre 2014 et 2015, Benjamin Mendy et André Pierre-Gignac évoluaient à l’Olympique de Marseille sous les ordres d’un certain Marcelo Bielsa. Dans un live Instagram entre les deux joueurs, le défenseur de Manchester City a révélé qu’il avait été rendre visite à son ancien entraîneur, aujourd’hui à Leeds United. L’occasion pour les deux Marseillais de se chambrer sur l’espagnol du Citizen, mais aussi de se rappeler quelques bons souvenirs avec le coach argentin.