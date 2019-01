En début de semaine, Abdoulaye Doucouré déclarait son amour au PSG. « Si le PSG se renseigne sur moi et veut faire de moi un de ses joueurs, je serais très content », avait-il notamment expliqué, affirmant qu’il avait toujours supporté le club. Ce soir, sur le plateau du Canal Football Club, il a confié qu’il se voyait quitter Watford relativement rapidement.

« Je pense que je vais quitter Watford (dans les mois qui viennent, NDLR). Le club est au courant de mes ambitions. Eux aussi veulent m’aider à franchir un palier. Forcément, si ça ne se fait pas cet hiver, cet été on étudiera toutes les possibilités qui s’offriront à nous. Le plus important pour moi c’est de continuer à progresser et forcément avec mes performances, je vais réussir à atteindre ce club de niveau européen », a lancé le milieu de terrain, niant au passage toute discussion avec le PSG.