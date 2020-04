Âgé de 40 ans, Xavi a aujourd’hui endossé le costume d’entraîneur, où il officie à Al Sadd, au Qatar, depuis le mois de mai 2019. Au moment du licenciement d’Ernesto Valverde, le 13 janvier dernier, au FC Barcelone, l’ancien milieu de terrain était en discussion avec les dirigeants catalans pour reprendre le flambeau. Il avait estimé que ce n’était pas encore le moment pour lui de devenir numéro 1 au Barça. Cela ne l’empêche pas de continuer à clamer haut et fort son envie dans les années à venir.

« Entraîneur du Barça ? Je ne sais pas pourquoi les gens me voient comme ça, mais j’en suis fier et ça ma plaît. Maintenant que j’ai fait mes preuves en tant qu’entraîneur, je me considère comme capable et c’est une illusion, un rêve, de retourner à Barcelone. Je l’ai déjà dit en de nombreuses occasions, je considère le Barça comme ma maison, c’est ma vie. Je suis en phase d’apprentissage, j’apprends beaucoup en tant que coach ici, au Qatar. Il est évident que coacher le Barça est une chose importante, il faut le voir de façon claire et être très préparé. C’est tout un processus et j’espère qu’un jour je pourrai y arriver », a lâché Xavi au dans des propos rapportés par AS. Nul doute qu’il sera un jour l’entraîneur du Barça.