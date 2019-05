Mardi dernier, le FC Barcelone a vécu une terrible désillusion sur la pelouse d’Anfield, en étant éliminé en demi-finale de la C1 par Liverpool (4-0), alors que les Catalans avaient remporté 3-0 la manche aller. Au coup de sifflet final, l’entraîneur du club espagnol, Ernesto Valverde, avait du mal à trouver les mots pour expliquer cette terrible déroute. Dans les jours qui ont suivi, de nombreux commentaires peu élogieux envers le tacticien espagnol ont fleuri dans les médias et sur les réseaux sociaux, de nombreux observateurs imputant la défaite du Barça à la tactique de Valverde.

Mais ce dernier a pu trouver un allié de poids en la personne de Zinedine Zidane, pourtant sur le banc du rival de toujours, le Real Madrid. En conférence de presse, ZZ a indiqué ne pas comprendre les critiques qui visent Valverde : « Ce qu’il a réalisé jusqu’à maintenant (avec Barcelone) me paraît phénoménal. On ne peut pas douter de la qualité de son travail. Parfois je vois des choses, et je m’interroge…Ce n’est pas à moi de dire si (les critiques) sont injustes ou pas injustes. Il sait comment ça se passe dans ce métier. Mais on ne peut pas mettre en doute tout ce qu’il a accompli, tout le travail fourni. »