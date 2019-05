Samedi dernier, Zlatan Ibrahimović avait reçu un avertissement pour avoir agrippé le cou du gardien adverse, Steve Johnson, lors de la rencontre de MLS opposant le Los Angeles Galaxy au New York City FC (0-2).

Mais la commission de discipline du championnat américain a décidé d’être plus sévère vendredi et d’infliger deux matches de suspension au Suédois pour ce mauvais geste, ce qui lui fera manquer les matches contre Colorado Rapids et Orlando City. C’est la deuxième fois en deux semaines qu’Ibrahimović se fait sanctionner par la MLS, lui qui a déjà reçu une amende la semaine dernière après avoir simulé une faute pour espérer obtenir un penalty, lors de la confrontation contre Columbus Crew.