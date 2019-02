Mercredi soir, l’Atlético de Madrid joue une bonne partie de sa saison face à la Juventus, à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Il faut dire que cette saison, les troupes de Diego Simeone ont envie de tout rafler en Europe, notamment parce que la finale de la coupe aux grandes oreilles se disputera au Wanda Metropolitano. Sur le site officiel de l’UEFA, Antoine Griezmann a pris la parole, évoquant son cas personnel et les ambitions de son équipe.

« Je sens que je suis une pièce essentielle du projet en ce moment et ça m’a aidé à me décider à rester », a-t-il expliqué sur son dernier été mouvementé, avant d’enchaîner : « nous gagnons en confiance dans les matches importants et je crois que c’est lors de ces moments qu’on augmente réellement notre niveau et ça nous aide à mieux jouer. On veut arriver le plus loin possible et ça passe par les huitièmes. Ce seront deux matches très équilibrés tactiquement avec des joueurs d’un très haut niveau ».

« C’est un style de jeu qui me plaît »

« La finale au Metropolitano est une motivation extra pour nous et pour le public. Chaque match de Ligue des Champions au Metropolitano a une ambiance incroyable et c’est ce qu’on veut et dont on a besoin. Ce serait une grande fête pour tous les supporters. Le chemin pour y parvenir sera difficile, mais on donnera le maximum et on verra ce qui se passera », a ajouté le champion du monde. Il a ensuite tenu à répondre aux critiques concernant le style de jeu de l’Atlético.

« C’est un style de jeu qui me plaît et que j’essaye d’enseigner aux nouveaux joueurs. C’est ce qui nous fait gagner et on ne l’échangerait pour rien au monde. [...] Au début, c’est difficile parce que tu n’es pas habitué. Tu préfères rester devant et attendre le ballon. Mais ici on ne peut pas. Il faut tous travailler, aider les coéquipiers défensivement, récupérer les ballons et ensuite ressortir proprement. Au bout d’un moment ça te plaît, ça te plaît de récupérer les ballons, te jeter et gagner les duels. C’est ce qui te donne de la confiance quand tu as le ballon », a expliqué le Français. Une bonne réponse à ceux qui pensent qu’il devrait tenter sa chance dans un autre club...