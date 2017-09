30 mai : nomination d’Ernesto Valverde. Alors que le casting final pour le poste de successeur de Luis Enrique semblait se jouer entre Ernesto Valverde, entraîneur de l’Athletic, et Jorge Sampaoli, coach de Séville, c’est l’Espagnol qui a décroché le rôle, fort de son travail avec l’Athletic, où il a notamment su faire monter de nombreux jeunes en équipe première avant d’exploiter tout leur potentiel pour en faire des cadres de son équipe. Une nomination plutôt bien saluée par la critique.

30 juin : Deulofeu retrouve le Barça. Après plusieurs saisons loin de son club formateur, l’ailier catalan est de retour à la maison. Son excellente deuxième partie de saison du côté de Milan et ses premiers pas avec la sélection espagnole ont convaincu la direction du FC Barcelone de lever son option de rachat de 12 millions d’euros. Il était appelé à être le joker offensif, derrière la MSN, mais maintenant que Neymar est parti, certains pensent qu’il a une vraie carte à jouer. Il a d’ailleurs réalisé un début de saison plus que correct.

13 juillet : Semedo arrive à Barcelone. Le Barça recrute un autre jeune, qui était sur ses tablettes depuis quelque temps pour le poste de latéral droit, orphelin de vrai joueur de métier à ce poste depuis le départ de Dani Alves. L’arrivée de l’espoir portugais pour un montant environnant les 30 millions d’euros a particulièrement été bien accueillie par les fans.

17 juillet : les premières rumeurs concernant Neymar apparaissent. Si le club catalan s’apprête à vivre une saison très intéressante, avec un nouveau coach, du sang neuf et un voyage aux USA à l’occasion d’une tournée estivale passionnante, la presse espagnole commence à évoquer des envies d’ailleurs du Brésilien. Nous avions pu vous confirmer que les premiers contacts avaient en réalité démarré en juin, et que le joueur était bien intéressé par le challenge parisien. Très vite, d’autres médias, au Brésil notamment, ont même donné l’opération comme déjà actée. C’était le début du plus gros feuilleton de l’été, et c’est là que l’été du club catalan a commencé à vriller dangereusement...

23 juillet : le désormais célèbre "Se Queda". Alors que la presse espagnole, brésilienne et française n’a d’yeux que pour ce transfert et que de nouvelles informations sont publiées au fur et à mesure que les heures avancent, Gerard Piqué fait encore des siennes et a posté une photo de lui avec Neymar, avec la légende « se queda », à savoir « il reste » en Espagnol. La planète foot a pris ce tweet pour argent comptant, mais très vite, de nouvelles informations ont confirmé le départ prochain du Brésilien pour la capitale française. Un tweet qui lui vaut encore des moqueries aujourd’hui, et que le défenseur a justifié de la façon suivante : « quand j’ai mis le tweet sur Neymar, je savais déjà qu’il s’en allait. Je l’ai fait pour aider le club à le retenir. Je savais que sa décision était prise depuis longtemps. Tout le monde doit prendre des décisions dans la vie, mais ce n’est pas pour ça qu’il faut porter un jugement sur celles-ci ».

3 août : Neymar signe officiellement au PSG. Confirmation d’une nouvelle déjà bien assumée depuis quelques jours par le club barcelonais, Neymar rejoint officiellement le Paris Saint-Germain, dans celle qui est la plus grosse opération financière de l’histoire du football. Une date historique qui symbolise cette perte de pouvoir soudaine du Barça sur le mercato, elle même confirmée par la difficulté du club à se renforcer derrière.

14 août : Paulinho débarque. Enfin le Barça officialise une arrivée depuis celle de Semedo, un mois avant. Seulement, ce n’était clairement pas celle qu’attendaient les supporters, qui espéraient autre chose qu’un joueur de 29 évoluant en Chine depuis deux ans, et ce pour un prix de 40 millions d’euros. Le profil du joueur, qui ne semble pas correspondre à ce que peut rechercher le club chez un milieu de terrain, d’autant plus que l’entrejeu était un secteur prioritaire à renforcer, a aussi fortement déplu aux socios. Paulinho est érigé en véritable symbole du mercato raté du FC Barcelone.

23 août : Seri, ça tombe à l’eau. Juste après l’élimination de l’OGC Nice en barrages de la Ligue des Champions face au Napoli, la presse catalane annonce de façon unanime que le Barça a changé d’avis au dernier moment concernant l’Ivoirien, qui semblait destiné à revêtir le maillot blaugrana cette saison. Le club catalan a prétexté une décision du staff technique qui jugeait que l’équipe n’avait pas besoin de ce renfort pour justifier ce revirement de situation. Un transfert avorté qui a miné le joueur, et du côté de Nice on l’a mauvaise contre le club barcelonais.

25 août : Dembélé est annoncé. Première bonne nouvelle depuis plusieurs semaines pour les supporters du FC Barcelone. Leur club vient d’annoncer la signature d’Ousmane Dembélé, et sa présentation a attiré 20.000 personnes au Camp Nou quelques jours plus tard. Et le prix élevé déboursé par les dirigeants (150M€ bonus inclus) n’a pas tourmenté les fans, tellement désespérés à force d’attendre une recrue qu’ils ont fermé les yeux face à ce montant mirobolant.

1er septembre : et le néant pour terminer. Le Barça était supposé être le principal agitateur de cette deadline day en Espagne. Robert Fernandez avait promis une voire deux arrivées, et des joueurs comme Coutinho, Di Maria ou Lemar étaient attendus dans la journée. Au final, nada, et aucun joueur n’est arrivé, pour la plus grosse déception des supporters barcelonais. Une dernière journée de mercato sans mouvements que la direction catalane a notamment expliqué par une volonté de « ne pas entrer dans ce marché inflationniste ». Autant dire que cette excuse n’est pas passée chez les fans culés...