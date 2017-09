743,8 millions d’euros, voici le montant de la valeur marchande du Real Madrid selon transfermarkt. Le club de la capitale espagnole possède, d’après le site spécialisé, l’effectif le plus cher de la planète football devant le FC Barcelone (706,5 M€) et Chelsea (613,40 M€). Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont dans leurs rangs quelques uns des meilleurs joueurs de la planète football. Des éléments qu’ils ont d’ailleurs voulu blinder ces derniers mois. La saison passée, Luka Modric (2020), Toni Kroos (2022), Lucas Vazquez (2021), Gareth Bale (2022) ou encore Cristiano Ronaldo (2021) ont été récompensés avec un nouveau contrat. Il y a quelques jours, Marcelo, Isco et Daniel Carvajal ont signé jusqu’en 2022.

Ils devraient être imités rapidement par Karim Benzema qui devrait prolonger son contrat jusqu’en juin 2021. La stratégie du président de Florentino Pérez est de doublement blinder ses cadres avec des contrats longue durée mais également des clauses libératoires très élevées. Les Merengues n’ont pas attendu le fameux épisode de Neymar et la sa clause de 222 millions d’euros payée par le Paris Saint-Germain pour mettre le barbelés autour de ses stars. Ce mardi, Sport dévoile les montants des clauses des joueurs du Real Madrid. Au total, cela représente 7 250 milliards d’euros contre 3 055 milliards d’euros pour le rival blaugrana.

Dans le détail, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale sont les deux joueurs dont les clauses sont les plus hautes. Pour l’un comme pour l’autre, elles ont été fixées à 1 milliard d’euros. Cela devrait être le même montant pour le troisième membre de la BBC, Karim Benzema, une fois qu’il aura prolongé son contrat. Ce qui serait imminent. Sa clause passera ainsi de 250 M€ à 1 milliard. Isco a lui désormais une clause libératoire fixée à 700 M€. Il devance ainsi Luka Modric, Toni Kroos et la pépite espagnole Dani Ceballos pour lesquels il faudra mettre 500 M€ sur la table ! Impressionnant à chacune de ses sorties, Marco Asensio a lui une clause de 350 millions d’euros. Enfin, ceux qui ont les clauses les plus basses de l’équipe sont Kiko Casilla, Mateo Kovacic et Borja Mayoral (50 M€) d’après Sport.

Les clauses du Real Madrid :

Keylor Navas 200 M€

Kiko Casilla 50 M€

Dani Carvajal 350 M€

Jesus Vallejo 100 M€

Sergio Ramos 150 M€

Raphael Varane 200 M€

Nacho 200 M€

Marcelo 200 M€

Theo Hernández 250 M€

Toni Kroos 500 M€

Luka Modric 500 M€

Casemiro 200 M€

M. Llorente 300 M€

Mateo Kovacic 50 M€

Dani Ceballos 500 M€

Cristiano Ronaldo 1 000 M€

Karim Benzema 250 M€ (1 000 M€ une fois qu’il aura prolongé)

Gareth Bale 1 000 M€

Lucas Vázquqez 150 M€

Marco Asensio 350 M€

Borja Mayoral 50 M€

Isco Alarcón 700 M€