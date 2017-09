Le FC Barcelone a lancé son contre la montre. Ce soir à 23h59, le mercato fermera définitivement ses portes en Espagne, et le président blaugrana Josep Maria Bartomeu sera jugé en fonction des arrivées de cet ultime jour. Car, pour de nombreux fans et observateurs barcelonais, le mercato est pour l’instant très décevant. La perte de Neymar n’était pas prévue et le comportement des dirigeants barcelonais a été jugé très léger, voire irresponsable, dans cette affaire. Certes, Ousmane Dembélé est arrivé pour remplacer le Brésilien, mais l’arrivée de Paulinho pour 40 M€ fait grincer des dents en Catalogne.

Dès lors, le dossier Coutinho est considéré comme décisif pour l’avenir de Bartomeu à la tête du Barça. Sauf que là encore, c’est une désillusion qui devrait l’attendre. Selon les derniers échos en provenance d’Angleterre, Liverpool refusera bel et bien toutes les offres adressées pour son milieu offensif brésilien. Le FC Barcelone se contentera-t-il d’un échec et refermera-t-il son mercato ? Pas sûr.

Selon la Cadena Cope, la nouvelle alternative à Coutinho se nomme... Mesut Özil. Autant vous dire que cela s’annonce savoureux au regard de ce qui s’est déroulé avec Alexis Sanchez et Manchester City hier. La radio espagnole explique qu’Arsenal a fixé un prix pour la vente de son meneur de jeu allemand : 60 M€. Un peu cher pour racheter la dernière année de contrat mais finalement dans les cordes du Barça. Arsenal serait donc prêt à laisser filer son international allemand sans lui dégoter de remplaçant puisque le mercato est fermé en Angleterre. Cela s’annonce encore chaud du côté de Londres aujourd’hui !