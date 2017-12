Tenu en échec la semaine passée sur la pelouse de son dauphin Valence (1-1), le FC Barcelone ouvrait cet après-midi sur la pelouse du Camp Nou la 14e journée de Liga face au Celta Vigo. Avec la volonté de retrouver la victoire pour accroitre son avance en tête et mettre encore plus la pression sur les clubs madrilènes, déjà distancés. Mais le Celta, entraîné par l’ancien adjoint de Luis Enrique (au Barça mais aussi… au Celta auparavant) était loin de débarquer en victime consentante. Mieux, les Celticos réussissaient à priver de ballon les Blaugrana en début de rencontre, quadrillant bien le terrain, malgré un premier coup dur dès la 4e minute avec la sortie sur blessure de Sergio Gomez, remplacé par Gustavo Cabral.

Le Barça était alors réveillé par Messi, auteur d’une chevauchée fantastique, entamée par un petit pont et achevée par une frappe contrée (6e). C’était la seule véritable occasion du Barça après un quart d’heure de jeu, et le Celta jouait crânement sa chance. Cela allait payer, grâce à un excellent ballon dans la profondeur de Daniel Wass pour Aspas, parti dans le dos d’Umtiti. L’Espagnol servait Maxi Gomez pour la finition mais Ter Stegen réalisait une fantastique parade. Malheureusement pour lui, le ballon revenait sur Aspas qui concluait (0-1, 20e) ! Mal entré dans son match, l’équipe catalane parvenait malgré tout à ne pas douter en égalisant, quasiment dans la foulée, par l’intermédiaire de Messi, bien trouvé par Paulinho, grâce à une frappe croisée du gauche (1-1, 22e). Le 13e but de la Pulga en Liga, plus que jamais meilleur buteur du championnat.

Totalement relancé, le Barça mettait alors une vraie pression sur le but de Ruben, à l’image d’une double occasion énorme à la 31e minute. Paulinho échouait après une belle remise de Suarez dans la surface puis l’Uruguayen croisait trop sa frappe, repoussée par la défense, avant que Messi ne récupère le cuir pour trouver, de près mais excentré, le poteau droit ! Les Culés prenaient clairement l’ascendant sur leurs adversaires, forcés à défendre bien plus bas. Rakitic offrait un centre parfait pour Paulinho, qui ne croisait pas assez sa tête pour tromper Ruben (37e). Le deux équipes rentraient donc au vestiaire sur ce score de parité.

Le Barça laisse passer sa chance

La seconde période redémarrait un peu sur le même schéma que la première, avec un Celta plus tranchant mais trop imprécis dans la dernière passe. Paulinho faisait toutefois passer un frisson dans la défense galicienne avec une percée pleine axe mal terminée (47e). Peu à peu, le Barça se rapprochait de la surface adverse et allait trouver la faille. Messi lançait Jordi Alba côté gauche dont le centre était victorieusement repris par Luis Suarez (2-1, 62e). Dans la foulée, les Catalans étaient proches du break avec une énorme occasion, avec notamment une tête de Messi sortie par Ruben (64e).

On ne donnait alors pas cher de la peau des Galiciens mais en ratant ces occasions, le Barça n’était pas à l’abri. La preuve en était faite avec l’égalisation du Celta ! Iago Aspas débordait Umtiti sur le côté droit (le Français arrêtait sa course, visiblement victime d’un claquage) et centrait en retrait pour Gomez, qui finissait sans trembler (2-2, 70e). De nouveau relancé, le match continuait sur son rythme très agréable et Pique trouvait à son tour le poteau de Ruben, après une belle combinaison sur coup-franc avec Messi (75e). La tension entre les deux équipes montait d’un cran, à l’image de duels musclés entre Alba et Mallo. Les deux équipes avaient des balles de match tour à tour mais aucune ne concrétisait. Au final, le Barça réalise une mauvaise opération en concédant un second nul consécutif en Liga.

