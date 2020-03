A l’occasion de la 27ème journée de Liga, le FC Barcelone accueillait la Real Sociedad au Camp Nou. Battus (2-0) lors du Clasico face au Real Madrid dimanche dernier, les hommes de Quique Setién devaient impérativement réagir pour ne pas laisser filer les Merengues en tête de la Liga. De son côté, la Real victorieuse de Valladolid vendredi dernier, (1-0) pouvait revenir dans le top 5 du classement. Pour cette affiche, le Barça s’appuyait sur un 4-3-3 avec le trio Messi, Griezmann, Braithwaite en attaque.

De son, côté, Imanol Alguacil optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Isak en pointe. Il fallait attendre la dixième minute pour entrevoir la première opportunité du match. Bien décalé par Messi, Braithwaite s’enfonçait dans la surface et voyait sa frappe repoussée par Remiro. Quatre minutes plus tard, les deux hommes combinaient à nouveau ensemble mais la tentative de l’attaquant danois était bien captée par Remiro (14e). Juste avant la demi-heure de jeu, le Barça manquait l’ouverture du score de peu. Messi récupérait un ballon sur la gauche et transmettait à Busquets qui lui remettait dans la surface.

Lionel Messi sort le Barça du pétrin

Malheureusement, la Pulga butait sur Remiro (29e). Juste avant la pause, les Blaugranas se montraient dangereux avec Braithwaite sur la gauche qui servait De Jong. Le milieu néerlandais remisait pour Messi dont l’intérieur du pied passait à côté (39e). Au retour des vestiaires, le Barça qui balbutiait son football ce samedi, se procurait une belle opportunité à l’heure de jeu. Jordi Alba centrait pour Griezmann qui remisait de la tête pour Messi au six mètres dont la volée passait au-dessus (60e). Lionel Messi essayait de secouer le cocotier en vain. Le numéro dix argentin s’appuyait sur Braithwaite avant de servir Rakitic dont la frappe était repoussée en corner par Remiro (65e).

Une occasion qui matérialisait une bonne période barcelonaise dans le jeu. Messi semait la zizanie dans la défense de la Real et décalait Jordi Alba dont le centre ne pouvait être repris par Rakitic (67e). Dans le dernier quart d’heure, la Real Sociedad manquait une incroyable opportunité. Bien servi par Odegaard dans la surface, Isak ne cadrait pas sa frappe (75e). Mal embarqué, le Barça obtenait un penalty après consultation de la VAR. Suite à un centre de Vidal, Le Normand touchait le ballon de la main (80e). Lionel Messi ne tremblait pas et ajustait Remiro (1-0, 81e). La Pulga inscrivait ainsi son dix-neuvième but en Liga. En fin de match, les hommes d’Imanol Alguacil poussaient pour égaliser mais le Barça ne cédait pas. Grâce à son dix-huitième succès de la saison, le FC Barcelone reprenait provisoirement la tête de la Liga.

